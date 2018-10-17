康寧大學改專科 全教產痛批教部：錯誤政策比貪汙可怕

2018年10月17日 17:43 中時電子報 林郁庭

康寧大學申請改制為專科，寫下台灣首例。全國教育產業總工會理事長黃耀南在臉書上撰文抨擊，教育部難辭其咎，多年前廣設大學政策，因為今日少子女化問題，造成嚴重的招生不足。教育部研訂「私立大專校院轉型及退場條例草案」，截至目前為主，還沒立法通過，讓師生的權益危在旦夕。問題早在多年前已預見，教育部卻未能積極因應，他重批「錯誤的政策比貪汙還可怕」。

黃耀南表示，康寧大學是由康寧護專與立德大學合併，但其台北校區以五專為主，台南校區招生嚴重不足，造成其財務出現問題，所以學校要申請改制為專科調整。他特別強調，未來師生權益應最需要被關注，包括老師的工作權及學生的受教權，不應在改制過程中受到傷害。

康寧大學有其歷史背景，黃耀南分析，在康寧護專時期，學校是有競爭力的，加上目前因為護理師嚴重不足，護專招生沒有問題，所以有辦法轉回專科學校，但其他大專校院要轉回五專，恐非易事！

而這中間，教育部難辭其咎。黃耀南指出，多年前廣設大學政策，如今因少子女化問題，造成嚴重招生不足。尤其大專過度投資，造成資源浪費，對學生而言，花費將近百萬及4年時間，換得一張無用的文憑。對教師而言，因此可能造成工作權不保。而教育部研訂的「私立大專校院轉型及退場條例草案」，至今還沒立法通過，讓師生的權益危在旦夕。且此一問題，早在多年前已預見，但教育部卻未能積極因應，導致目前各校要自謀生路。

黃耀南說，這樣錯誤的政策，也形成大學錄取率實質破百分百，因為不讀書也可以上大學，部分學生因此學習意願低落！同時造成原可能到社會工作或歷練的青年，全都被鎖在校園，對於其個人及社會，都不是很好！黃耀南重批，也因此國家的競爭力不斷下滑，「這就是典型的錯誤政策比貪汙還可怕的情形！」

(中時電子報)