《中時晚間快報》長照悲歌 74歲老婦持鐵鎚敲死久病翁

2018年10月17日 17:40 中時電子報 綜合報導

◎長照悲歌 74歲老婦持鐵鎚敲死久病翁

北市基河路17日上午發生一起凶殺案，74歲陳姓阿嬤因同年齡吳姓阿公長期臥病在床，今天上午11點多，持鐵鎚敲打躺在床上的阿公頭部，造成兩處挫傷，阿公當場沒有生命跡象，警方目前已經帶回阿嬤，並了解行凶動機。

◎以核養綠可補件！ 法院裁定中選會執意抗告

「以核養綠」公投領銜人黃士修日前因中選會拒收補件絕食，並向台北高等行政法院提出定暫時狀態假處分；而北高行今透過新聞稿表示，已裁定中選會應受理黃士修補送的連署書，本案得抗告。黃士修隨即表示，2.4萬份連署書已準備從新竹送至台北，下午就會送件；中選會副主委陳朝建則說，中選會依法抗告，也依法請其補提。

◎華郵記者活生生遭肢解 7分鐘音檔滿是鋸骨尖叫聲

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）失蹤一案繼續延燒，沙烏地阿拉伯官方準備承認卡舒吉是在審問的過程中不慎死亡，不過16日外媒再披露，整起事件並非意外，而是蓄意謀殺，更曝光卡舒吉是活生生遭到肢解，痛苦掙扎7分鐘後才在不明液體注射下斷氣。

◎裸：泰德美術館典藏展倒數 加碼延長開館

來自英國倫敦的「裸：泰德美術館典藏大展」開展以來獲得許多藝術名人及國內各博物館專家關注，深厚的藝術史知識與廣度，更被藝術圈專業人士評為近年少見教科書等級的優質好展覽。展覽檔期至10月28日(日)，目前進入最後倒數10天，為了把握最後觀展機會，每逢假日觀展人潮均高達4,000多人。為維護觀展品質，高美館決定延長展期最後兩個週末的開館時間。10月19、20、21日及10月26、27、28日，此六天將延長開館至晚間七點半，希望讓民眾享有更舒適的觀展空間。

(中時電子報)