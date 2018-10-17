一開口就哽咽 品冠重現孝親獎金獎作品感動全場！

2018年10月17日 17:42 中時電子報 吳品瑤

品冠出席旺旺孝親獎頒獎典禮。(攝影／林洛安)

以溫暖嗓音詮釋情歌深獲好評的「情歌王子」品冠，這回用獨特美聲演繹親情，擔綱「第一屆旺旺孝親獎」得獎作品〈孩子別忘了我〉演唱人，並親自演出MV，既唱出為人父母者的心聲，也勾起異鄉遊子的共鳴，而今天「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽頒獎典禮」在上海舉辦，品冠也受邀擔任典禮賓，現場live演唱，原音重現〈孩子別忘了我〉的那份真摯感動。

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽頒獎典禮」今晚在上海舉辦，一開場就見到37名「上海台商子女學校」的小朋穿著純白洋裝、手拿燭光，陪伴「情歌王子」品冠登台演唱第一屆孝親獎一等獎作品〈孩子別忘了我〉，該曲無論旋律還是歌詞都相當動聽感人，加上品冠暖心的美聲，不僅台下觀眾聽得如癡如醉，連品冠本人都被自己唱哭，一開口就哽咽。

品冠演出後受訪，表示自己20年來唱了相當多情歌，而這次擔任〈孩子別忘了我〉演唱人，是第一次唱歌給父母聽，覺得這次的經驗相當難得，他回想跟爸媽這些年相處的時光，仔細想想其實真的沒有多少時間跟家人在一起，感性地說「別把父母對我們的愛當作理所當然」，還分享了朋友突然面臨父親過世而萬分遺憾的故事，感嘆「真的不要覺得時間還很多」，勸大家「愛要及時」。

(中時電子報)