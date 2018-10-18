豐光北京涮羊肉 清燉麵線暖心美味

豐光清燉羊肉麵線採用現片溫體羊肉，淋上滾燙熱湯，肉片瞬間變成淡粉紅色，趁熱吃最能嘗到軟嫩肉質。（王文吉攝）

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愛吃羊肉的張集光，身兼老闆及主廚，一手開發川燙、快炒、滷味及燒烤等全羊大餐。（王文吉攝）
豐光清燉羊肉麵線採用現片溫體羊肉，淋上滾燙熱湯，肉片瞬間變成淡粉紅色，趁熱吃最能嘗到軟嫩肉質。（王文吉攝）
豐光白脂羊油與羊油麵線。（王文吉攝）
採用溫體羊取下的脂肪，以低溫炸出油脂，靜置冷卻後變成白脂羊油。（王文吉攝）
低溫炸羊油必須一邊攪拌避免燒焦，2小時左右就能逼出清澈透明的羊油。（王文吉翻攝）

開業17年的豐光北京涮羊肉，嚴選大肚山每日現宰肉羊，除提供全羊料理外，另有羊肉麵線，肉片軟嫩帶汁，清燉湯頭喝來溫潤清甜。店家採用當天溫體羊取下的脂肪，以低溫逼出白脂羊油，淋在熱飯、麵線上，再加油膏及蒜蓉提味，每碗僅20元銅板價，每桌必點。

張集光因愛吃羊肉而開店，身兼老闆及主廚的他，一手開發川燙、快炒、滷味及燒烤等全羊大餐，包辦羊頭、羊眼、羊腦、羊舌、羊腰、羊耳、羊蹄、羊尾等部位，從頭吃到尾，還有羊鞭、羊睪丸等進補聖品。

張集光對於自家羊肉鮮度很有自信，涮肉湯底採用羊骨、羊五花熬煮，僅以薑絲提味。當天溫體羊取下的脂肪，以低溫炸出油脂，必須一邊攪拌避免燒焦，2小時左右就能逼出清澈透明的羊油，靜置冷卻後變成白脂羊油。

羊油可用於拌麵線、拌飯，每桌必點。張集光說，羊油香氣十足，顧胃、顧氣管，伴燙青菜也很好吃，還有客人用於富貴手及冬天手部龜裂，店內消費滿500元，打卡按讚就送1瓶。

清燉羊肉麵線更是暖心美味，現片的溫體羊里肌肉，放入熱燙的羊骨清湯中，原本深紅的肉片，瞬間變成淡粉紅色。張集光說，這碗麵線要趁熱吃，才能嘗到粉色肉片的軟嫩口感，因為羊肉屬於溫補，不易上火，夏天也能吃。

店名：豐光北京涮羊肉

地址：台中市豐原區北陽路261號

電話：04-25155142

營業時間：上午11時至晚間9時30分

公休日：周一

價格：羊油麵線、羊油飯20元/羊肉麵線100元

(中時 )

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