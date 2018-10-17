有找！范冰冰罰8.43億人民幣 陸可買1艘071或1架殲20

071級兩棲登陸艦「井岡山」號與726型氣墊船聯合演練的資料照。（中國海軍）

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中時電子報
殲15戰機
范冰冰

大陸藝人范冰冰因逃稅，稅務單位已決定要她和經紀公司補繳8.43億人民幣（約38億台幣）。

要是把這筆款項用在採購軍武上，解放軍究竟能買什麼？「浩漢防務論壇」指出，解放軍軍費支出龐大，這筆錢還不到千分之一。要是用在海軍上，根本不夠買055驅逐艦，或是002航母這樣的龐然大物。

不過，要是用來採購輕型艦艇，或是如護衛艦，飛彈艇或航母燃料，這還是相當可觀。分析指出，目前解放軍海軍造價最低的大型艦艇，就是價值8億人民幣（約36億台幣）的2萬噸級071型船塢登陸艦。此外，還有價值7.48億人民幣（約33億台幣）的056A護衛艦，或是價值2.72億人民幣（約12億台幣）的022飛彈艇。

而在海上狂飆，航速高達50節的野牛氣墊登陸艦價值5.44億人民幣（約24億台幣），至於解放軍海軍主戰艦艇054A護衛艦造價14億人民幣（約62億台幣）。

換句話說，范冰冰逃掉的稅款竟然能買大半條054A型飛彈護衛艦，或是一艘可搭載700名海軍陸戰隊員，進行海陸空立體登陸的最新型071型船塢登陸艦、1艘056A護衛艦或1.5艘野牛氣墊登陸艦，以及3艘022導彈艇。

如果用來買艦載機，這筆錢可以買2架殲-15戰機，或是10架直-18艦載直升機。

相對於只能買少量輕型艦艇，8.43億人民幣在空軍的裝備採購上意義更大。最新型的殲-20隱形戰機只要7.4億人民幣（33億台幣），而殲-10C戰機一架要價為1.2億人民幣（約5億台幣）。

(中時電子報)

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文章來源：范冰冰8億罰款能為我軍買多少裝備 一艘071或兩架殲15

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