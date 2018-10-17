西班牙將於2040年超越日本 成全球最長壽國家

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美國華盛頓大學最新研究顯示，到了2040年，西班牙國民平均壽命預計將長達85.8歲，屆時將超越日本，成為世界第一長壽國，日本則以85.7歲落居第二。

英國衛報引述華盛頓大學衛生計量與評估研究所（IHME）數據報導，在未來幾年內，對人類健康和長壽造成最大威脅為肥胖、高血壓、高血糖、吸菸和飲酒。

IHME主任莫瑞（Dr. Christopher Murray）博士表示，西班牙人的長壽秘訣在於飲食，他們「在飲食方面做得特別健康，不過還可以改善吸菸問題」。

多年來，日本一直占據全球最長壽國家的稱號，但預計到2040年，就會以85.7歲落居第二名。莫瑞表示：「（日本）男性的狀況並不好，吸菸可能是其中一部分原因。肥胖問題也有增加，但女性沒有這方面的問題。」

西班牙衛生部曾資助一項地中海飲食研究，這項研究也是針對地中海飲食優點最大規模的調查。研究團隊不只預測了195個國家和地區的平均壽命和健康結果，還預測各國最佳和最差情況。

莫瑞認為，政府和全球社會對研究結果皆應負起責任。數據顯示，若政府採取降低吸菸比例、供應潔淨飲水、減少肥胖或解決空屋問題等，結果都會不一樣。

目前西班牙人人均壽命為82.9歲，在195個國家中排名第四。目前排名第一的是日本，第二名為瑞士，第三為新加坡。

根據預測，2040年排名墊底的國家為非洲南部的賴索托，2040年的平均壽命僅有57.3歲，中非共和國為58.4歲，辛巴威為61.3歲，索馬利亞為63.6歲。IHME團隊警告，愛滋病再度猖獗，可能進一步降低平均壽命。

(中時 )

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