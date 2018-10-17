嘉義市文化公園遊戲場剛啟用就傳意外 10歲男童摔傷左手骨折

2018年10月17日 17:59 中時 廖素慧

林姓阿公向議員王美惠、陳幸枝說明事發經過，市府建設處長李國榮慰問。（廖素慧攝）

嘉義市文化公園大轉盤遊具啟用當天市長涂醒哲伉儷體驗。（廖素慧攝）

嘉義市文化公園共融式遊戲場啟用5天陸續傳出意外，1名念小4的10歲男童因玩大轉盤速度快而被摔落，左手骨折受傷，17日動手術治療，議員王美惠、陳幸枝偕同市府官員探視慰問，建設處長李國榮表示，全力協助爭取意外保險理賠，並加強遊具防護措施。

林姓阿公說，16日晚間8時許帶10歲孫子去文化公園玩大轉盤，有1名女孩用力推動，大轉盤快速旋轉，孫子摔落，左手受傷骨折，幸有巡邏員警協助打119救護車送醫急救，且市府官員也在場巡視提供協助，他發現此遊具造成有些小朋友易摔落，認為市府宜加強防護設施、教導正確使用遊具方法，以避免意外再發生。

王美惠、陳幸枝說，12日文化公園共融式遊具啟用當天，他們試用體驗各項遊具，就發現大轉盤有風險，會頭暈、速度快則易摔落，督促市府儘速加裝使用說明告示牌、防護措施，經此意外，市府應再加強檢視安全設施。

市府建設處長李國榮表示，議員反映後該處派員到場值班加強巡邏，16日林童發生意外後已調慢大轉盤的速度，市府全力協助林童爭取意外保險理賠，並加強遊具的安全防護措施。

(中時 )