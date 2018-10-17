瓦斯儲存場暫緩興建 居民憂慮難眠

2018年10月17日 18:08 中時 李其樺

億霖企業去年要在安定蘇厝里設置瓦斯儲存場，目前台南市府建議業者暫緩施工，但是不少居民質疑，市府未撤銷業者建照，難保選後不會變卦，還有居民擔憂到每天睡不著。（李其樺攝）

億霖企業去年要在安定蘇厝里設置瓦斯儲存場，目前台南市府建議業者暫緩施工，但是不少居民質疑，市府未撤銷業者建照，難保選後不會變卦，還有居民擔憂到每天睡不著。基進黨市議員參選人王姬方呼籲台南市府，對於瓦斯儲存場興建應審慎評估合適性，凝聚居民共識提出妥善配套。

安定瓦斯儲存場由於距周邊民宅過近、相鄰三福氣體公司，當地蘇厝、蘇林里居民幾乎全部反對並組織自救會，近一年來屢屢發動抗爭，雖然瓦斯儲存場暫時停工，本月3日仍有自救會成員赴台南市府消防局前舉白布條抗議。

居民表示，當地蘇厝里出入道路僅有5米，按法規蓋儲存場，道路必須有8米寬，業者卻是將瓦斯儲存場向內退縮3米以求通過審查；另外，防爆牆距周邊農地不足7.5米，市府卻替業者以上違法事項背書。

自救會成員李茂壽氣憤的說，市府允許業者蓋瓦斯儲存場事前沒有召開公聽會，事後雖然有接受陳情，不過對於撤照與否至今毫無下文，懷疑市府選舉期間沒有動作，選後才要繼續蓋儲存場，根本是欺騙百姓！

王姬方表示，台南市府與業者應該公開透明地花時間凝聚當地民眾的共識，提出足夠的配套措施與處置方案，政府才得准予興建，這理應是企業應該付出的成本。

台南市府表示，億霖公司前年依法申請化石油氣容器儲存場所，並取得建造執照，去年6月27日該公司主動於安定區召開說明會，並同意會議決議配合停工1個月；之後仍持續與當地民眾協調，惟仍無法與民眾取得共識。

今年8月3日台南市府代理市長李孟諺接受民眾陳情，也責陳消防局及工務局到現場了解民眾陳情內容並接收陳情資料。另市府傾聽民意，特於今年9月18日函請億霖企業「建請繼續溝通，在未獲共識前，建議暫緩施工」；本案現階段已由法務部調查局台南市調處偵辦中，本府相關單位配合調查。

(中時 )