《城南的伙房》演出移居台北城人們的生命故事

2018年10月17日 17:56 中時 張立勳

台北市客家文化基金會「社區劇場」今年推出《城南的伙房》，由各地移至台北城、居住或工作的人們為主角，述說他們在社區的生命故事，即將於27、28日由一群素人媽媽及青年攜手在客家文化主題公園演出，現正免費索票。

自2015年起，客家文化基金會即結合社區里民，以他們來到台北城的移動經驗，透過戲劇展演、舞蹈表演，介入在地居民，去年更嘗試培訓不同國籍移工和新住民，演出關於原鄉遷移及台北城南故事，逐漸發展出屬於台北移民的社區劇場。

計畫主持人、台灣應用劇場發展中心老師賴淑雅表示，今年《城南的伙房》演出團員有客家文化基金會客籍志工媽媽，也有來自不同學科背景的青年，在歷經3個多月近60小時劇場遊戲及角色扮演中，從不同世代的角度和跨族群人生閱歷去對話，淬煉出樸實自然表演。

《城南的伙房》故事述說著16歲就離鄉北上、定居城南的阿婆，帶著兒子和從小在台北出生長大、已經不會說客語的孫子及印尼看護，回家鄉度過一年一度的「天穿日」，在家族團聚的日子裡，阿婆發現了兒子和看護的祕密，還有多年客家莊巨大變化，讓她不由的想起自己年輕時的故事。

該劇即將在27日晚間7時30分、28日下午2時30分，於客家文化主題公園音樂戲劇中心2樓演出，即日起開放民眾至客家文化主題公園索票，索完為止。

(中時 )