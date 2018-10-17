兒少教育發展帳戶成效不彰 兒盟籲放寬門檻

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中時
林周義

為協助中低收入孩子脫貧，衛福部去年6月推出兒童及少年未來教育與發展帳戶。一年過去，開戶的人數卻不到預期的6成。兒福聯盟政策中心主任李宏文表示，參與的對象屬於最底層，執行的難度本來就高，許多人不是不願意參與，而是沒能力儲蓄，呼籲政府放寬門檻，幫助更多被排除在外，且有需求的民眾。

兒少教育發展帳戶已推行一年多，許多人已瞭解自己合不合格。李宏文表示「需要額外把錢拿出來，家長可能不是不願意，而是做不到」。許多民眾因失能長者的需要，被迫留在家裡，無法上班，即使每月拿出500塊，也有困難。

「執行率不漂亮，留了扣打，是不是可以讓參與的資格放寬？」，兒福聯盟早已多次向政府反映意見，卻未被政府採納。而衛福部今（17日）發布的新聞稿中提及「每一個孩子的發展機會，都不應該受到家庭經濟條件的限制」、「每一個孩子都是國家的寶貝」。李宏文表示，既然如此，就應將資源釋放，讓更多貧窮邊緣的家庭參與。

李宏文表示，許多偏鄉孩子因有共同持分的祖產，即使不值錢、賣不掉，也過不了不動產審查那關。因此，有貧窮事實卻無法取得資格，被排除在外。他建議政府，除將資格放寬，也應與民間團體配合，結合民間社工的力量，評估有需要的對象。

政府的案量一旦高，就無法做的細。若要協助民眾脫貧，需建立陪伴式的信任關係。不被信任，民眾就不會想去配合。李宏文認為，制度應增加彈性。例如領取年齡被限制在18歲，國中畢業、想創業的孩子，要得到資金就只能多等3年。

李宏文表示，政府單位因執行壓力，處處受限，民間團體卻能看見個案的細膩需要。若能結合雙方的力量，則可發揮1+1大於2的效果。對孩子多多益善，才不會出現「看得到，吃不到」的慘況。

(中時 )

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