連武器起名 美俄也要搞對抗

2018年10月17日 18:08 旺報 張國威

美俄由於敘利亞局勢對抗加劇，連具有戰略意義的武器的命名都成了「政治口水戰」的一部分。作爲世界上軍力前二大的國家，美俄不僅力求自己的武器壓過對手一頭，連武器命名時也暗地較勁，因爲這事關政治威望與外交優勢。

俄羅斯《消息報》盤點，美國習慣用希臘神話、北歐神話或獨立戰爭英雄等典故命名武器系統，如「神盾」、「勝利女神」、「雷神」、「愛國者」等。

而俄羅斯也針鋒相對地用神話或歷史故事的對抗性角色命名武器，最著名的莫過於S-500「普羅米修斯」長程反導系統。這是希臘神話中最具智慧的神明之一，不僅創造了人類，還從宙斯那裏給人類盜來了火，受到宙斯的懲罰，成爲犧牲自己成全他人的榜樣。這與美國用「神盾」命名具有進攻性的海基反導系統形成鮮明對抗。

此外，俄羅斯交給敍利亞的S-300PMU2「驕子」飛彈的命名也有講究。「驕子」還有一種翻譯是「寵臣」，意指18世紀俄國名將波將金公爵，他不僅再造了俄國陸軍，還連續打敗了受英法支援的土耳其大軍，使俄羅斯的影響力衝出黑海，進入地中海，這與當前敍利亞的大國博弈形勢頗有相似之處。

有鑒於此，政客也希望武器系統能以自己的名字命名，俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基近日參加電視脫口秀節目，當談及美國和以色列反對俄羅斯向敍利亞提供S-300飛彈時，公開呼籲俄羅斯國防部用他的名字給未來最強大的「S-700」飛彈命名，因爲「我的名字就是威懾力」。

(旺報 )