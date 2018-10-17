連武器起名 美俄也要搞對抗

友善列印
旺報

美俄由於敘利亞局勢對抗加劇，連具有戰略意義的武器的命名都成了「政治口水戰」的一部分。作爲世界上軍力前二大的國家，美俄不僅力求自己的武器壓過對手一頭，連武器命名時也暗地較勁，因爲這事關政治威望與外交優勢。

俄羅斯《消息報》盤點，美國習慣用希臘神話、北歐神話或獨立戰爭英雄等典故命名武器系統，如「神盾」、「勝利女神」、「雷神」、「愛國者」等。

而俄羅斯也針鋒相對地用神話或歷史故事的對抗性角色命名武器，最著名的莫過於S-500「普羅米修斯」長程反導系統。這是希臘神話中最具智慧的神明之一，不僅創造了人類，還從宙斯那裏給人類盜來了火，受到宙斯的懲罰，成爲犧牲自己成全他人的榜樣。這與美國用「神盾」命名具有進攻性的海基反導系統形成鮮明對抗。

此外，俄羅斯交給敍利亞的S-300PMU2「驕子」飛彈的命名也有講究。「驕子」還有一種翻譯是「寵臣」，意指18世紀俄國名將波將金公爵，他不僅再造了俄國陸軍，還連續打敗了受英法支援的土耳其大軍，使俄羅斯的影響力衝出黑海，進入地中海，這與當前敍利亞的大國博弈形勢頗有相似之處。

有鑒於此，政客也希望武器系統能以自己的名字命名，俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基近日參加電視脫口秀節目，當談及美國和以色列反對俄羅斯向敍利亞提供S-300飛彈時，公開呼籲俄羅斯國防部用他的名字給未來最強大的「S-700」飛彈命名，因爲「我的名字就是威懾力」。

(旺報 )

有找!范冰冰罰8.43億人民幣 陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。