勒斃女友載屍趴趴走 狠心男遭起訴

2018年10月17日 18:23 中時 林欣儀

男子莊育賢今年7月間與李姓女友在汽車旅館發生口角，他情緒失控竟徒手、用大浴巾勒斃李女，接著又清洗屍體、並駕車載著李女的屍體到台中市霧峰、大里等處，意圖毀屍滅跡，未料，在行經國道六號時駕車自撞，才被警方發現他車上竟有具女屍，台中檢方依殺人罪起訴莊男。

起訴指出，在禮儀公司工作的莊男（32歲）與李女交往並同居，7月18日下午兩人駕車入住台中市南區的春天汽車旅館，隔天上午，李女因不滿旅館只提供三明治與飲料當作早餐，發脾氣、將早餐掃落地面，兩人因而發生口角。

莊男自述，因女友長期脾氣很差，當時又發脾氣，才會使得他情緒失控，衝上前徒手掐住正躺在床上、頭部朝床尾方向的李女，之後發現李女還有呼吸，才又衝入浴室、拿濕的大浴巾勒住李女脖子、直到她死亡。

緊接著，莊男發現李女有失禁情況，又將屍體拖入浴室內清洗，接著因害怕被人發現，便將李女屍體放置在副駕駛座上、以衣服蓋住李女頭部，佯裝成她在睡覺的樣子，才駕車離開汽車旅館。

莊男就駕駛載有屍體的車子到霧峰區購買農藥、木炭、火盆等工具，接著又開車四處趴趴走，隔天下午並到大里區一家汽車旅館投宿，而他因擔心屍體太快腐敗，還刻意將冷氣設定到最低溫，當天晚上又將屍體搬回車上、並駕車離開汽車旅館。

莊男駕車載著李女屍體從國道三號轉往國道六號，之後將車子停放在國道六號愛蘭匝道下休息，意圖吃安眠藥自殺卻未果，隔天上午又駕車上國六、往台中方向前進，疑因身體太過疲累、竟在國道六號西向29公里處附近駕車擦撞路邊護欄。

莊男發現自己撞車，連忙下車、欲從高架橋上方往下跳，而警方接獲報案前往處理，意外發現車子後行李箱內竟有具屍體，才揭露莊男犯行。

莊男雖坦承犯案並表示後悔之意，但台中檢方考量他未與家屬和解，且殺人後載著屍體趴趴走、讓被害人無法安息，依殺人罪起訴莊男，並請法官量處適當之刑。

(中時 )