交通部核定近6億元 打造雲164縣道成為產業發展大道

2018年10月17日 18:09 中時 張朝欣

延宕10餘年的雲164縣道拓寬工程，經雲林縣政府向公路總局提報計畫，第1期經費5億9000萬元已核定通過，17日縣議員蔡岳儒將164縣道定調為「產業發展大道」，請縣政府展開周邊配套規畫，促進雲林沿海觀光產業的發展。

雲164縣道由北港鎮經水林鄉連結口湖鄉，是聯繫沿海3鄉鎮的重要道路，但因地方政府缺乏經費拓寬，路面狹小僅2線道影響交通順暢，且部分路段2側缺乏排水系統遇雨成災，民眾要求拓寬聲浪不斷。

雲林縣政府因此依「生活圈道路交通建設計畫」，向公路總局申請164縣道拓寬工程，日前立委蘇治芬表示，交通部已向她回報「164縣道拓寬工程第1期水林顏厝寮、土厝段至北港段，經費5億9000萬元已確定核定通過」。

縣議員蔡岳儒表示，他多次要求縣府提報164縣道拓寬工程計畫並參與先期規畫，因為每年農曆1至3月北港媽祖香盛期，全國許多善男信女湧入北港鎮朝天宮參拜，此時164縣道經常打結，一旦由2線道拓寬為4線道，交通問題將可迎刃而解。

蔡岳儒說，164縣道聯結北港、水林、口湖沿海3鄉鎮，拓寬後朝天宮每年6、700餘萬人次進香人潮，將可更便捷的藉由164縣道參訪水林鄉開台第1庄顏厝寮、口湖鄉烏魚與鰻魚產業。

蔡岳儒因此與立委蘇治芬將164縣道定調為「產業發展大道」，請縣府與鄉鎮公所共同規畫周邊配套措施，希望吸引更多觀光人潮，促進雲林沿海觀光產業的發展。

(中時 )