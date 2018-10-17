濫用救護車 花蓮消防局開出縣內首張1400元帳單

2018年10月17日 18:09 中時 許家寧

花蓮縣每年有80人習慣性濫用救護車，濫用送醫多達480人次，花蓮市1名30歲男子上月稱身體不適，請求救護車協助載送急救，到院後竟拒絕急診掛號即離去，把救護車當成「計程車」，消防局以今年7月起實施消防救護車收費規定，今開出縣內首張1400元使用救護車收費單。

花蓮縣每年緊急救護件數近2萬件，其中平均約有825人次濫用救護資源，占救護比率約2.2％，其中包括要到醫院回診，卻偽裝急症而到門診看病及酒後叫車案例，光是去年壽豐鄉就有十名搭救護車「常客」，酒後叫車總數高達62件。

消防局長林文瑞表示，濫用送醫併計「習慣性酒醉路倒者」每年共約825人次濫用救護資源，不但讓縣內22個消防分隊的警消人員疲於奔命，而且浪費有限的34輛救護車資源，最嚴重的是排擠真正需要緊急救護服務民眾的權益。

消防局針對民眾習慣性濫用救護資源行為，今年也制定「花蓮縣民眾濫用救護車收費實施辦法」，7月1日起正式上路，民眾若違反緊急醫療救護原則，將必須自行負擔1400元規費，成為全台第8個明訂消防救護車收費規定的縣市，落實使用者付費原則。

消防局強調，主要收取對象分為3類濫用救護車者，像是經常性飲酒，一周累計3次或一個月8次以上且檢傷分類為次緊急者、傷病患送達醫院後，逕自至門診就診或離開者，或是有明顯事實足證明浪費緊急救護資源者，才會開單，民眾不必過度擔心。

(中時 )