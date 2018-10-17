張麗善提「3個貼心、1個甘心」敬老政見 爭取長輩選票

張麗善（前右）提敬老政見，爭取長輩選票。（張朝欣攝）

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李進勇（右二）前往西螺鎮早市掃街拜票。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人張麗善在17日重陽節提出敬老政見，要送給雲林老人「3個貼心」、「1個甘心」，並透過改制雲林國際商港，改善雲林經濟環境，讓在外地謀生的雲林年輕人可以回到家鄉工作、就近照顧父母長輩。尋求連任的李進勇則前往西螺鎮早市掃街拜票。

針對坊間謠傳張麗善當選縣長就會取消老人共餐，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄強調，長輩共餐這項政策，其實從張榮味擔任縣長時就已經在推動了，很多人可能不知道，雲林首例老人共餐便是在張榮味時期試辦的。

張麗善表示，過去她曾連續多年舉辦「日照耆老年冬好」活動，此次也提出「推動獨居老人免費營養午餐」政見，所以不但不會取消長輩共餐，反而會繼續深化與擴大，「長輩共餐好溫馨」就是她對長輩的第1項貼心。

第2項貼心是「智慧手環好放心」，現在科技發達，具備GPS功能的智慧手環可以隨時掌握長輩的動向，並將智慧化健康照護系統結合現代科技及敬老卡功能，降低照護人力需求。

第3項貼心是「親屬照顧好貼心」，對於雲林現有的祖孫托育政策，除了主張要延長到3歲，也相應提出雲林縣要率全國之先來做「親屬照顧津貼」。

張麗善說，「1個甘心」則是「孫子回家揪甘心」。她要改善雲林的經濟環境，要讓雲林人富起來、留下來、回得來。因此提出把麥寮港改制為雲林國際商港，製造就業機會，從根本解決雲林產業失衡的病灶。

(中時 )

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