海鮮宴上菜水產半價買 台南鱻魚產業文化活動下月登場

2018年10月17日 18:57 中時 莊曜聰

為促銷轄區漁產，南縣區漁會在鱻漁產業文化節當天，提供具有4章1Ｑ安全認證的虱目魚、石斑魚、文蛤、白蝦等組合，市價800元的海產可以半價買到，讓遊客享用CP值高的優質海鮮。（莊曜聰攝）

不受成本上漲影響，海鮮宴仍維持一桌2600元的優惠價格。(莊曜聰攝)

南縣區漁會將於11月3日在台南將軍漁港舉辦2018台南鱻漁產業文化活動，以活絡漁村產業經濟，並推廣味鮮、價廉且物美的在地水產品，現場提供海產粥1000份免費品嘗，當天中午還有120桌漁特產品饗宴，即日起開放民眾預訂，今年823雨災文蛤、牡蠣受害嚴重，辦桌成本提高2成，南縣區漁會仍提供優惠價格邀民眾嘗鮮，即日起開放預訂。

南市農業局代理局長李建裕說，南市水產養殖面積約1萬5000餘公頃，年產量逾10萬噸，虱目魚、鯛魚、石斑、白蝦、文蛤等養殖魚貨都是當令食材，味鮮、價廉且物美，值得民眾來品嘗。

南縣區漁會理事長李武龍指出，今年活動移師將軍漁港，將結合馬沙溝社區的3D彩繪村推展觀光，另外因應漁業資源枯竭，今年也舉辦魚苗放流，讓民眾體認維護漁業資源的重要與保育觀念，活動當天還有3個班次客輪開放民眾搭乘，欣賞漁港風光，可透過網路報名。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，為促銷當區漁產，當天還提供具有4章1Q安全認證的虱目魚、石斑魚、文蛤、白蝦等組合，市價800元的海產可以半價買到，讓遊客享用CP值高的優質海鮮；最受歡迎的海鮮宴也不受水產漲價影響，原價一桌5000元也維持2600元的優惠，讓遊客吃好料。

陳崇德說，目前區漁會在學甲的水產冷凍加工廠正在重新整修，預計明年可啟用，協助轄區漁民處理漁貨，並開發周邊加工產品，行銷漁產，創造更多商機。

(中時 )