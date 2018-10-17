回鍋油變環保皂 解決城市垃圾

2018年10月17日 18:17 中時 黃國峰

楓樹社區環保小學堂理事長江鳳英指出，使用較好的回收油製造出來的環保皂是白色的，需要經過6到8周的皂化，越久越好用。（黃國峰攝）

楓樹社區環保小學堂理事長江鳳英指出，如果使用過度油炸的回收油製造出來的環保皂，將會呈深色，而且凝固的也快。（黃國峰攝）

楓樹社區環保小學堂理事長江鳳英指出，這樣一罐的回收油，可以汙染約一個足球場的草地。（黃國峰攝）

炸雞店、速食店等炸物店留下的廢食用油倒哪去呢？台中市環保局南屯清潔隊成立的環保皂工作坊，每月定期舉辦「創皂日」教學活動，蒐集廢食用油製作肥皂，每年可消耗掉近千公升廢食用油，製作出約1萬塊環保皂、約300公升清潔皂乳，為地球永續盡份心力。

環保局南屯區清潔隊每月的「創皂日」活動，由楓樹社區環保小學堂理事長江鳳英授課，教導社區民眾將清潔車回收或民眾送至區隊的廢食用油，製作成環保肥皂，看到一罐罐回收油，加上氫氧化鈉、香茅油經過攪拌，漸漸形成香噴噴的肥皂膏，再倒入模具內，漸漸成形，學員們個個成就感滿滿，紛紛期待6周後的皂化成形。

江鳳英一邊教學一邊指出，我們不只是在作環保皂，而是在救地球，這樣一罐2公升的廢食用油，可是會汙染一個標準足球場，如果將廢食用油，直接倒入排水管中，油垢會沈澱在管壁造成水溝阻塞。而收回來的油，若是過炸的油，做出來的肥皂會偏深咖啡色，好油做出來的皂則是白色的，因此也可經此檢驗那個攤商是否有良心。

江鳳英說，甚至有不肖商人以一桶100至300元，收購廢食用油後，經化學脫色、脫臭沉澱再製食用油販售。而使用化學合成的洗潔劑，含有環境賀爾蒙物質，會干擾生物內分泌系統，含磷質的清潔劑廢水排入河川及海洋後，也會造成河水優養化，成為水中生物的殺手。因此為終止回鍋油進入人體及避免倒進溝渠、以及化學清潔劑汙染河川，歡迎大家自己來做不汙染河川的環保肥皂吧！

(中時 )