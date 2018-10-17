高雄》韓國瑜出席鳥松里社區上千人重陽節餐宴活動 熱情民眾高喊凍選

2018年10月17日 18:18 中時 林雅惠

韓國瑜等人與95歲蔡黃奶奶一起切蛋糕，並祝福在場長輩重陽節快樂。(林雅惠攝)

韓國瑜出席鳥松里社區重陽節餐宴，受到熱情民眾高喊凍選。（林雅惠攝）

高雄市鳥松區里長聯誼會主席陳清茂16日偕十餘名民進黨黨員召開記者會力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜外，並邀韓參加17日的鳥松里社區重陽節餐宴，韓到場受到熱情歡迎，但往年市府總有官員出席歡慶，今天卻刻意迴避，讓人多了些聯想。

長期支持民進黨的鳥松區社區發展協會理事長陳家進說，民進黨在高雄縣執政30多年，一點都沒有改變，年底市長選舉要力挺韓國瑜，看百姓生活能不能好過一些。

社區發展協會人員表示，鳥松里九九重陽節今年已舉辦第四年，今天中午席開150桌共有1500人參加，由於宴會經費來源多向企業募款而來，高市府也贊助一些金錢，因此每年都會邀請市長、民政局長及區長等人到場。

不過高雄市代理市長許立明、民政局長張乃千中午均未出現，協會人員指出，往年至少張乃千會到場，但今年只有鳥松區長劉文粹與會，不少人議論紛紛，認為是市府刻意不願與韓國瑜同框，因而迴避。

韓國瑜與市議員參選人許慧玉、吳利成，在陳家進等人陪同下，逐一到各餐桌敬酒，不少熱情民眾爭相與韓拍照，高喊:「韓國瑜凍選」。

韓國瑜上台高唱當我們同在一起、祈禱二首歌後，現場與95歲蔡黃奶奶一起切蛋糕，祝福在場長輩九九重陽節快樂。

(中時 )