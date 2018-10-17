台東高商60周年校慶號召校友回娘家 日系水手制服超吸睛

台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）

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台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）
台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）
台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）
台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）
台東高商女生水手制服走日系風，散發青春氣息。（莊哲權攝）

台東高級商業職業學校將於12月12日舉辦60周年校慶，為了號召校友回娘家，校方在臉書粉絲專頁貼出系列回顧展，其中以制服篇中走青春活潑路線的日系水手制服最吸睛，喚起許多人的青春回憶。

東商沿襲近20年的女生夏季制服，走的是日系水手風格，白色藍領水手服，搭配深藍色8摺短裙，水手領及袖口有兩道白色滾邊，領結尾端亦有兩道白邊，上衣不扎進裙子，散發出青春氣息，據說有不少國中女學生是因為這套水手服而決定來讀東商。

「是它陪我們一起風吹日曬，是它與我們一起成長，漸漸褪色的衣服相應著漸漸成熟的我們」，走過60年的東商，將於12月12日舉辦校慶，校方在臉書粉絲專頁貼出系列回顧展，分別秀出民國47年、79年的冬、夏季制服，現行的水手服，則是民國90年沿襲至今。

「我要回家把制服找出來」，不少校友看到臉書紛紛留言，表示校慶當天要排除萬難，穿制服回母校，不過也有畢業多年的學姊偏愛水手服之前的長褲制服，因為可以免晒太陽，讓長腿保持美白。

校長劉玲慧表示，制服是一種認同及歸屬，學生穿著漂亮的制服開心來上學，也是辦學的重要指標，竭誠邀請校友們在學校60歲生日當天回娘家，重溫當年的青春記憶，不見不散。

(中時 )

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