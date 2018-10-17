北市警局駁回喜樂島聯盟部分集遊申請

北市警局駁回喜樂島聯盟部分集遊申請（本報系資料照）

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「喜樂島聯盟」向臺北市警局中正第一分局申請，於10月20日在北市北平東路及重慶南路等兩處所，舉辦「拒絕中國霸凌、公投反併吞」及「我愛台灣音樂嘉年華」等2案集會活動，前一案經中正第一分局於10月15日核准在案，第二案經審查後，鑒於財團法人夢想社區文教發展基金會主辦的「2018夢想嘉年華」及臺灣省城隍廟舉辦的「歲次戊戌年聖誕慶典遶境」活動，八月間即向相關單位申准在案，基於避免活動相互干擾及臺北市民的用路權益，遂依法不予許可。

市警局表示，喜樂島聯盟以不同事由，向臺北市政府警察局中正第一分局申請於10月20日同時在北平東路及重慶南路等路段舉辦兩案的集會，經該分局考量臺北車站周邊交通狀況頻繁，夢想基金會「2018夢想嘉年華」集會遊行、臺灣省城隍廟遶境等活動，將使用中山南路、凱達格蘭大道、重慶南路、武昌街…等路段，及前揭活動地點、路線；周邊交通狀況，如再許可大型集會，勢必對交通秩序造成重大衝擊，影響本市市民及用路人權益甚鉅，故該分局經與主辦單位協商後核准北平東路「拒絕中國霸凌、公投反併吞」的集會。

臺北市政府警察局強調，警方向來尊重言論自由，且積極保障人民集會遊行的權利，但准駁集會遊行仍須考量其他民眾及公益的衡平，若核准過多場次集會遊行活動(使用範圍過大)，將影響其他人的權益，甚至可能對參與其他合法集會遊行民眾發生干擾、危害，將是全體市民不樂見之事，因此，臺北市政府警察局基於比例與衡平原則，支持中正第一分局不予許可的決定。警方同時也感謝「喜樂島聯盟」主辦單位願意尊重其他團體、當地居民及用路人權益，共同維護臺北市之社會秩序與交通順暢。

(中時 )

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