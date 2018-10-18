超有個性 她家這隻蜜袋鼯很挑食

2018年10月18日 07:50 中時 何冠嫻

蜜袋鼯「咪咪」，只要看見Winnie以外的人，就會瞬間惱怒咬人。（何冠嫻翻攝）

今年剛從大學畢業的Winnie，在學時就飼養蜜袋鼯「咪咪」，至今彼此已培養深厚情感，Winnie表示，咪咪目前年僅1歲，但對人臉辨識有相當大的能力，她笑說，咪咪只要看見她以外的人，就會瞬間惱怒咬人，和平時瞪著大眼撒嬌的模樣大相逕庭。

看似活潑可人的咪咪，其實相當懶散，Winnie笑說，平常就任牠在籠子裡自在生活，直到某天Winnie突發奇想，要帶咪咪一同出門享受陽光、活動筋骨時，才發現牠十分膽小，準備踏出家中的熟悉環境，咪咪就會害怕地直發抖，完全無法出門踏青，讓她好氣又好笑。

雖然咪咪的膽子小，但牠生氣起來可是讓人膽戰心驚。Winnie笑說，咪咪無法接受她以外的人，只要沒見到Winnie，咪咪便會勃然大怒，張口咬下靠近牠的人、事、物。

對於咪咪情緒的轉換與辨識人臉的人力，皆讓人直呼不可思議，但卻又會著迷於咪咪水汪汪的大眼與舉手投足間的魅力。

此外，咪咪相當挑食，程度可比擬傲嬌的小公主，Winnie表示，咪咪平時最愛吃優格，對於「蘋果」、「高麗菜」相當抗拒，完全不肯吃，不管Winnie如何好言相勸、循循善誘，咪咪就是連碰都不肯碰，常讓她傷透腦筋卻又無可奈何。

(中時 )