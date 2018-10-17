NBA》看灰狼隊近況 KG：巴特勒自視甚高

前灰狼隊球星賈奈特表示灰狼隊老闆不懂籃球，球員吉米巴特勒則自視甚高。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
灰狼隊球員吉米巴特勒(中)不跟灰狼續約，還要球隊交易他。(資料照/美聯社)

灰狼隊巴特勒近日的賣我事件吸引不少注意，而曾是灰狼隊當家球星的退役名將賈奈特（Kevin Garnett）在現場直播節目也發表意見，表示灰狼隊老闆泰勒（Glen Taylor）壓根不懂籃球，而吉米巴特勒（Jimmy Butler）則是自我感覺太良好。

賈奈特說：「我完全懂得吉米巴特勒的心情。他要跟泰勒打交道，泰勒他根本不懂籃球，他知道怎麼賺錢，卻不明白籃球的精髓，他真的不是很好的籃球隊經營者。」

灰狼隊和熱火隊針對吉米巴特勒的交易案談判破裂，泰勒在美國當地時間周二告訴明尼蘇達媒體，球隊仍在思考如何幫要求球隊交易他的吉米巴特勒、談到一樁好交易，「吉米巴特勒很明確表示他在合約到期後不會跟球隊續約，我們希望以他作為交易籌碼，換來一到兩位可以幫助球隊的好手。」

目前吉米巴特勒還是灰狼隊一員，也預計準時登場新球季開幕戰，不過茶壺內的風暴儼然已經形成，上星期賈奈特接受《The Athletic》訪問時說：「我覺得吉米巴特勒跟灰狼隊都有點自我感覺良好，巴特勒以為自己身價比實際上高。他是個好球員，但等級還不到杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）那種程度，如果KD跟詹皇是A+，巴特勒充其量只是A或A-，我不認為他有像上述兩位球星那樣的力量來要求交易。」

(中時電子報)

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