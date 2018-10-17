頭份市耗費2億興建納骨堂 正式啟用

2018年10月17日 18:56 中時 何冠嫻

苗栗縣副縣長鄧桂菊、頭份市長徐定禎等人17日上午揭牌、上香，宣告頭份生命紀念館正式啟用。（何冠嫻攝）

頭份市公所花費2億多元，歷時8年興建頭份市立納骨堂「頭份生命紀念館」，17日揭牌正式啟用，館內規畫3萬7356個櫃位，第一期先開放近2萬個櫃位給民眾申請。

市公所斥資2億500萬元，打造地下1層、地上4層的市立「頭份生命紀念館」，終於在今年4月完工、7月取得使用執照，並在10月獲准啟用、販售。17日由頭份市長徐定禎、副縣長鄧桂菊、縣議員邱秋琴、陳永賢、鍾福貴、頭份市代表會主席溫俊勇等人揭牌啟用。

頭份生命紀念館的核准櫃位共有3萬7356個，第一期申請啟用1萬872個櫃位。市公所表示，依樓層、位置及型式，訂定不同價位，頭份市民最低3萬2千元起，非市民最低10萬元起並且，限定往生者才能申請放入，不開放給未往生者預定櫃位。今年8月初已開放民眾參觀與填寫申請書，總計有2千245個需求櫃位，於9月20日公開抽籤。

市公所指出，已申請者依序選位作業將進行至11月2日，期間將暫停受理新申請案件，選位後限定於11月3日至明年2月2日安奉至納骨堂，預計11月3日以後，民眾可以隨時至納骨堂選位及進堂。

(中時 )