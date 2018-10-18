27歲貓瑞阿金身體硬朗 最愛被叫「年輕人」

2018年10月18日 07:57 中時 張祈

店貓阿金平時就躺在店內讓客人摸摸。（張祈攝）

店貓阿金平時就愛聲控主人，要飯、要摸通通張嘴要求。（張祈攝）

花蓮一隻虎斑店貓「阿金」身強體健、叫聲中氣十足，完全看不出已經高齡27歲，換算人類年齡約125歲，是名副其實的「貓瑞」，也是隻盡責的「店貓」上班25年來從來沒有失口咬傷客人，最喜歡聽到誇獎，熟客都知道看到阿金要稱呼牠「帥哥」、「年輕人」。

阿金曾經是流浪2年的浪貓，1名客人好心牠安置到御貓坊，林店長聽聞阿金的遭遇後，看牠個性溫和親人，就決定收養牠，成為店裡的「店貓」，也是目前店內最長壽的貓咪，林店長說，除了關節有點骨刺跟去年掉了1顆牙，阿金身體狀況非常好。

林店長說，養貓長壽的秘訣就是吃得健康、活得開心跟定期檢查，阿金的飼料約有7至8種，按照不同季節、天氣調配，早晚固定吃肉醬，再來就是每年固定一次的健康檢查跟潔牙，最重要的是給貓主子一個安心、自在的環境，每天跟牠說話、誇獎牠，林店長強調，阿金最喜歡別人叫牠「帥哥」、「年輕人」。

林店長也加碼爆料，專情的公貓阿金有過一段悲傷的情傷，以至於改變性格，變得偏愛男生，只要男客人或公貓進到店內，阿金就會精神抖擻，連叫聲都變得比較高亢，不斷喵喵大叫，要客人摸摸牠，反差非常大。

此外，阿金還有嚴重的「大男人主義」，尤其針對主人林店長，舉凡吃飯、喝水、開門、討摸等事情，一律都是「聲控」主人，若無視牠的要求，阿金就會放大音量繼續叫，林店長笑說，阿金會長壽的原因，可能還要加上主人的「溺愛」吧。

(中時 )