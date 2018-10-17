議員禹耀東質疑全民運動會舞蹈運動比賽黑箱作業

議員禹耀東強力批判全民運動會的舞蹈項目爭議。（何冠嫻攝）

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縣府教育處官員皆因全民運動會爭議，被點名質詢。（何冠嫻攝）
議員禹耀東17日斥責今年全民運動會的爭議。（何冠嫻攝）

今年全民運動會由苗栗縣政府舉辦，在運動舞蹈項目的結果公佈中，只有名次沒有分數，引發南投縣和台北市隊教練不滿，當場提出申訴、抗議。17日議員禹耀東也提出質詢，懷疑主辦單位的包庇與黑箱作業。

17日禹耀東在總質詢會議中，怒斥主辦單位對於台北市、南投縣2隊提出的抗議毫不理睬，甚至不公布各裁判的評分細項，強調這「明顯為黑箱作業」。禹耀東還在會議中，撥出他在5月定期會議中的發言影片，驗證了舞蹈運動比賽引起的抗爭。

禹耀東表示，有鑑於歷年來舞蹈運動，在各縣市比賽時都會有不少爭議，因此不斷提醒縣府務必謹慎處理，沒想到卻造就有史以來最大的抗爭，對於縣府無視他的苦口婆心，感到相當憤怒。

縣府教育處長徐永鴻表示，全民運動會的舞蹈項目根據總會總則跟技術手冊辦理，且裁判長是由舞蹈運動總會聘請，裁判名單也是由總會與裁判長討論產生，有來自各縣市人選，就是希望能維持公平公正公開的賽事。

徐永鴻解釋，舞蹈運動競賽屬第2類組項目，遵照規定以序位評分、不公布成績。教育處副處長葉芯慧也說明，經體育署介入，再次召開評審會議後，決定維持既有成績。

(中時 )

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