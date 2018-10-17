慶九九重陽節 黃偉哲要打造高齡友善城市

2018年10月17日 19:43 中時 洪榮志

九九重陽節，民進黨台南市長參選人黃偉哲除祝福大台南所有長輩重陽快樂外，也承諾未來如果擔任市長，一定務實打造高齡友善的宜居城市。

黃偉哲表示，他的父親黃輝鍠醫師長期關心黨外運動，從小開始他的政治啟蒙；母親蘇秋霞是客家人，樸實與勤儉更讓自己從小耳濡目染。他說，長輩的樸實與勤儉等美德，是現代社會亟需的元素，怎樣透過「九九重陽」強化「敬老尊賢」，讓上一代的處世哲學、農耕養殖及工藝等技術，能夠世代傳承並落實於市民生活？是未來政府應持續努力的方向。

黃偉哲指出，台南市合併升格以來，高齡人口從21萬8000人增加到目前將近28萬人，近2年更是以每年近1萬3000人的速度在成長，也讓台南持續作為6都高齡人口第2、扶養比第2的城市。在台南平均每百人就有15位65歲以上長輩，每100位青壯年就要扶養37位長輩及幼兒，這些數字未來還將持續加劇，因此打造「高齡友善城市」是重中之重，一定要做得更好，讓長輩過得更好。

黃偉哲認為，真正的高齡友善城市，必須確保長輩能夠自由移動；但在城市角落，許多長輩沒有年輕人就近看照，包含就醫復健、探訪親友和社會參與等，都受到限制，應該持續打造更便捷、更舒適的公共運輸系統，多管齊下協助長輩自由移動。

黃偉哲指出，未來還將打造「長青志工團」，透過社會參與、知老訓練和長青勳章，實現並普及「長輩照顧長輩」的公益社會，讓長輩活得更健康也更快樂；並加強「老人共餐」的廣度與密度，鼓勵社區長輩齊聚、促進社會參與，進而保持身心健康；也將推出「偏鄉共同廚房」及「公共愛心倉儲」，同時改善老人共餐、偏鄉小校營養午餐供餐、農產調節及弱勢家庭照顧等問題。

黃偉哲表示，未來更將強化「地方創生」，協助青農和青創返鄉深耕，打造青年創業築夢場域，讓故鄉變得更好。

(中時 )