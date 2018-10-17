《還珠格格》作曲人奪冠孝親獎 盼新曲如〈當〉傳唱20年

孝親獎金獎演唱！溫暖歌聲感動全場
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中時電子報
社會組金獎〈老寶貝〉得主莊立帆領獎。（圖／攝影林洛安）
評審團副主席黃舒駿為社會組銅獎〈外婆的十萬個為什麼〉頒獎。（圖／攝影林洛安）
蕭敬騰為學生組金獎〈窮孩子的母親節〉得主黃信豪頒獎。（圖／攝影林洛安）
學生組前十強接受頒獎。（圖／翻攝自中天電視Youtube）
社會組前十強接受頒獎。（圖／翻攝自中天電視Youtube）

第二屆旺旺孝親獎，評審團從一萬多件作品中，選出學生組與社會組各10名，近來宮廷劇再度引發熱烈討論，社會獎金獎得主莊立帆正是《還珠格格》〈當〉的作曲人，台下也有不少他的粉絲，莊立帆開心表示，自己20年前做出了膾炙人口的歌曲，現在身負重任，做出了這首充滿巧思、宣揚孝道的歌曲，是為了紀念過世的父親，他有感而發表示孝順並不難，重要的只是陪伴。

本屆學生組以桃園大學生黃信豪創作的〈窮孩子的母親節〉拿下金獎、曾筠芯以〈放在心上〉拿下銀獎、王嘉成以〈爸爸的肩〉與EVELYN以〈心願〉共同獲得銅獎。孝親獎也邀請學生組金獎得主黃信豪表演，他演唱〈窮孩子的母親節〉曲風輕快，不同以往親情多以悲傷曲風，他用輕快饒舌表現出不同以往的親情歌。黃信豪表示，平常都是寫卡片，寫一首歌覺得很特別，所以決定寫一首歌給媽媽，他也認為孝順是很自然的行為，平常就可以多點關心給長輩。

而社會獎部分，前十強分別為蔣春虎〈媽媽的天空〉、羅維真〈有你們的地方才是家〉、黃軻〈月亮走我也走〉、王羽澤〈他們想你〉、許鵬〈爸媽晚安〉、曾為廷〈靠山〉、林文恒〈媽媽的眼淚〉，而前三名則是銅獎為李煊樂、張暢〈外婆的十萬的為什麼〉、銀獎為王尚恩〈媽媽〉、金獎則是莊立帆〈老寶貝〉。

莊立帆說是為了已逝父親才創作出這首歌曲，希望這首〈老寶貝〉也能傳唱20年，這首歌的副歌也十分有巧思，是取「寶貝」、「老爸（台語發音）」諧音相近，「它是繼生活又自然又動人的一首歌」，他認為孝順其實沒有這麼難，就是陪伴，「而且孝順的人會很有福氣，就像我現在有機會上台領獎」。

(中時電子報)

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