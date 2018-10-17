林美秀為人情編MV秀舞技 狂操萬芳、李英宏「同手同腳」

林美秀為MV編舞，更親自指導李英宏和萬芳。（親愛的工作室提供）

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電影《誰先愛上他的》繼入圍金馬獎8項後，將成為22年以來，第一部由台灣電影獲選的多倫多亞洲電影節開幕片，男主角邱澤和徐譽庭將於11月8日聯袂踏上多倫多亞洲電影節的開幕紅毯，而同時間另一位導演許智彥亦獲邀參加芝加哥等北美地區的3項影展，3人分頭為台灣爭光！

而原本想以自己結婚西裝「一套打遍各影展」的許智彥導演，因片中插曲〈愛上你〉的MV大受好評，所以決定加碼添購新行頭慰勞自己：「其實我是怕北美很冷，萬一感冒在金馬獎跟李安導演拍合照的時候會傳染給他。」

MV上架24小時內就獲得近6萬人次的觀賞，網友大讚「台」出了新境界，尤其對萬芳和李英宏在MV中大展舞技驚艷不已，兩位實力派創作歌手都是第一次挑戰跳舞，出道近30年的萬芳為好友徐譽庭甘願「撩落去」，只是肢體不協調的事實太難克服，還好名師出高徒，擔任編舞與舞蹈指導的原來是徐譽庭的另一位好友—金鐘視后林美秀。

「除了挺徐譽庭之外，這首歌真的太好聽了啦！我聽完立刻就跳起舞來，連我老公都跟著一起跳！」舞功一流的林美秀卻萬萬沒想到碰上萬芳和李英宏，永遠同手同腳且毫無韻律感，短短一分鐘的舞卻花了一整天練習，「實在很不放心」的她甚至在拍攝當天親自赴現場跟拍，只要每次下場親身示範，現場工作人員就忍不住發出的讚嘆之聲！

〈愛上你〉收錄在《誰先愛上他的》電影原聲帶中，11月2日與電影上映同步推出，博客來現正獨家預售中。

(中時 )

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