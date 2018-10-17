養老城市台北六都墊底 丁守中批柯文哲：台北恥辱

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導
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今天是重陽節，敬老政策成為各陣營交鋒議題。國民黨台北市長參選人丁守中表示，台北市長柯文哲取消全台都有的重陽敬老金以及65歲以上民眾健保補助的做法「太過刻薄」，未來他當選市長後將馬上恢復相關權益。此外，他也指出，近期媒體評比全台養老城市，台北市竟淪為六都墊底，實在是「台北的恥辱」。

丁守中強調，再過3年，北市65歲以上人口將達20%，因此他將積極打造台北成為敬老孝親的典範城市。反觀柯市府對人口高齡化各種政策都沒有做好準備，甚至中央補助台北市6.55億的長照2.0經費，台北市政府執行力不到一半，只好將預算退回，對比銀髮族各項長照的迫切需求，柯文哲實在「愧對老人」。

他也指出，目前台北市的老人多半居住在四五層樓老舊公寓，爬樓梯也爬不動，很多人也沒有多餘錢換屋。未來只有大幅推動都更，用最大容積獎勵舊屋換新屋，才能讓長輩們住得更安全、更舒適。

丁守中今天對媒體做了以上表示。除強調他當選市長，馬上恢復重陽敬老金以及65歲以上民眾健保補助，他也表示，未來會透過與民間企業合作與各種獎勵，大幅增加安養中心、日間托老中心、社區長照關懷據點；至於市立醫院慢性病床、照顧服務員員額也必須配套大幅增加。

丁守中同時指出，他走訪基層時也發現，復康巴士嚴重不足的問題必須盡速解決。此外，為鼓勵長者走出戶外，透過參與各類活動與運動，讓長輩活得健康和長壽，他未來會大幅補助長青會、老人會、晨運團體與運動團體各類活動，希望有效降低長者臥病時間，減少整體醫療支出。

丁守中並強調，目前台北市銀髮族健康比例約是84%，所以未來將針對社區、鄰里、集合住宅，大力推廣銀髮志工時間銀行，透過相互照顧、共享服務，讓老人照顧老人。至於一些空屋族老人，市府則可媒合品行優良的年輕人「青銀共居」，解決年輕人住不起，長輩又需要有人從旁關懷照料的問題。

(中時電子報)

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