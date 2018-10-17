新光三越信義周年慶 skm pay明線上直購5折起

2018年10月17日 19:09 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地skm pay獨享，Apple AirPods ，原價5490元、skm pay限量獨享價4490元，每人限購1組。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地skm pay獨享，Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98，原價6990元、skm pay限量獨享價3580元，每人限購1組。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地skm pay獨享，MOROCCANOIL摩洛哥油100ml，2瓶原價3000元、skm pay限量獨享價3瓶3000元，每人限購1組。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地skm pay獨享，ZAKUZAKU原味棒棒泡芙，每支原價88元、skm pay限量獨享價2支88元，買1送1。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地skm pay獨享，Miopane貝果，每顆原價65元， skm pay限量獨享價2顆65元，買1送1。

今年周年慶，新光三越首發的skm pay帶來購物新樂趣，繼台北南西店和台中中港店等首波6店提前1周線上預購、線下取貨，化妝品、食品及線上限定販售的柯南福袋受歡迎後；台北信義新天地周年慶明（18日）起至11月12日獨家出招，明早10時起同步在新光三越APP推「周年慶新玩法 線上直購免排隊」，近40項限量夯品首4日開賣，會員獨享5折起，比現場搶購折扣更殺！

這次，台北信義新天地skm pay會員首4日線上獨享Apple AirPods、Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98等3C、家電5折起；ZAKUZAKU原味棒棒泡芙、Miopane爆餡起司貝果、春水堂小杯冰珍珠奶茶等人氣美食限量買1送1。購物時開啟新光三越APP，點入首頁的「選物推薦」，即可開搶，詳洽http://t.cn/E7110F7。

另，現場持skm pay支付雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂東京櫃等美妝超值組4.5折起；Nike、New Balance運動休閒夯品單一特價2100元。

(中時 )