柯P推遲辯論 丁守中：太多政績禁不起檢驗

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲對選戰電視辯論抱持推遲態度，更稱國家不需要解釋問題的人。國民黨台北市長參選人丁守中則批評，柯文哲只是因為政績見不得人，從內湖交通、公宅、傳統市場更新、公托、捷運建設，太多太多市政建設禁不起檢驗，甚至過去三年，新北市中等家戶年平均收入増加十萬元，台北市才增加287元；政績貧乏到只能為一個電扶梯剪彩，只靠網紅做秀、騙年輕人，是首都市長的墮落。

他更批評，扁、馬市長任內完成了捷運74公里通車，郝龍斌市長任內完成57公里捷運通車。但柯文哲的任期完成了0公里，0站通車。甚至全台灣都有的重陽敬老金，柯文哲卻取消，不給台北的長輩。更別提台北市慢性病床嚴重不足，安養中心不夠，社區長照據點不足，也從沒看到柯文哲努力解決。

丁守中今天在臉書PO文表示，柯文哲不敢辯論，還說國家需要解決問題的人，但「柯文哲解決了大家問題嗎」？

他批評，柯文哲說上任九個月後要解決內湖交通問題，但內湖到現在仍在塞車，柯文哲只說內湖交通沒救了。同樣地，柯文哲曾說四年要蓋兩萬戶公宅，但四年來只蓋了2648戶公宅，而且全部是郝龍斌設計發包施工的。

丁守中也直指，柯文哲曾說傳統市場更新是他最大的政績，但他家正對面東門市場已92年的老市場都沒有更新。他也說要多設公托幼兒園，但四年只增加一所，年輕夫妻還是抽不到公幼。甚至台北市國、中小這麼多閒置教室，市府都不願活化推動公幼。

(中時電子報)

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