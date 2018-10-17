新市政大樓預算3度被砍 林右昌：「不給基隆人面子」

2018年10月17日 19:16 中時 李怡萱

藍營極盡所能阻止預算案通過，多位綠營市議員表達不滿。（李怡萱攝影）

基隆新市政大樓規劃案預算今（17）日第3度遭到議會刪除，最終表決13票反對，12票贊成，以1票之差宣告闖關失敗。市長林右昌表示「遺憾、可惜！」，並強調這是為了基隆市未來長遠發展所提出的規劃案，因為有政治力的介入，導致預算遭到刪除，這攸關的「不是林右昌的面子，而是基隆人的面子！」

基隆市議會今舉辦第18屆第8次定期會，國民黨團緊盯新市政大樓規劃預算案，直接發出「甲級動員令」，出動所有藍營議員阻止預算案通過，市黨部主委黃希賢還親自到市議會「盯場」，最終以1票之差險勝。

「新市政大樓不是為林右昌蓋！」林右昌強調，市府已充分報告並說明計畫用途及經費，絕非急於一時，而是連續提了3年，但都遭議會否決，雖然國民黨籍議員私下都曾向他表示過會支持此案，但可惜今天政治力介入的鑿痕太深，預算仍遭到刪除，他感到遺憾及可惜。

林右昌指出，議員們提出的地點不是面積不足、分區使用不合，不然就是價購土地的成本太高，公車處修造廠不需要變更地目，且容積率更高達560%，加上未來附近將有新創園區，是現階段及未來最適合興建市政大樓的地點。

另外，多位綠營市議員也表達不滿，蘇仁和指出，國民黨市黨部主委黃希賢刻意來操縱，痛批藍營「以黨干政！」，黨意凌駕於民意，非常令人不齒；「國民黨謀殺新市政大樓！」游祥耀表示，國民黨可以不同意選址，但不應該為反對而反對，讓黨凌駕於議事運作。

(中時 )