「正常人在精神病院無法證明自己正常」男大生得罪教授 被關精神病院134天

2018年10月17日 19:18 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

河南洛陽師範學院一名男大生劉剛，疑似因為得罪了學校教授，2015年時申請暑假留校時，因反覆提出換宿舍申請，被老師以有精神病為由，遭強制送進精神病院，被關了134天。

2015年7月20日暑假期間，男大生因工作關係，申請暑假留宿學校沒回家，學校老師陳貫安竟稱該男大生，「精神有問題」，並建議劉剛的母親聯繫洛陽市精神衛生中心（精神療養院）請求協助。擔心兒子的劉母聽校方建議打了電話，精神院方卻派了人車，直接將男大生反綁帶走。不知所措的劉母被告知，自己的孩子必須接受相關治療，直到醫院開了痊癒證明後才能繼續上大學。

男大生受媒體採訪時指，在醫院期間，遭到虐待包含被醫護人員毆打，因為拒絕吃藥而被綑綁，強迫灌藥。甚至被施行電擊腦部的「電痙攣療法」，痛苦令他生不如死。這其間自己不斷嘗試逃出精神病院，將院長電話記在腦子中，趁機進入醫護站打電話告知院長，才得救，拿到寫著「臨床精神病得到緩解，但仍須進一步治療」的院方證明，付清2.8萬人民幣（折約台幣12萬元）的療養費後出院，結束長達134天的無辜監禁。男大生憤而對學校及精神病院提告。

他表示「我沒辦法證明自己是個正常人。」男大生說，從被抓進療養院之後就陷入了這個可怕的迴圈，正常人在精神病院裡，是無法證明自己是個正常人的。有病的人都會說自己沒病，若是反過來乖乖接受治療，又證明了自己有精神疾病。

綜合媒體報導，起訴前男大生告知學校此事，才發現他被送到精神病院時，該名老師陳貫安根本沒有向學校知會，2016年10月13日劉剛到醫院檢查，確認沒有精神病，去年7月1日，學校也頒給劉剛畢業證書，讓劉剛順利畢業。

去年一審，法院判精神病院得向劉剛公開道歉，並賠償醫療費、精神損害撫慰金共7萬多元人民幣（約31萬元新台幣），不過法院認為學校沒有侵權行為；而劉剛和精神病院對於判決結果都不滿意，此案目前重審，全案仍在審理中。

(中時電子報)