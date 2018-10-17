陳建仁：大陸當局真心擁抱民主 兩岸問題自然迎刃而解

2018年10月17日 19:32 工商 崔慈悌

副總統陳建仁今天表示，中國也不斷地採取各種手段破壞兩岸和平的現狀。只要大陸當局願意和台灣一樣真心擁抱民主，給予中國人民百分之百的言論自由、宗教自由、民主普選，包括兩岸關係在內的很多問題自然迎刃而解。

陳建仁今天下午接見「美國羅省中華會館回國訪問團」時表示，最近，國際政經情勢發生劇烈的改變，不但亞太區域安全受到挑戰，中國也不斷地採取各種手段破壞兩岸和平的現狀。

他舉例，除了軍機軍艦在台灣周邊繞行，在國際外交上極力打壓台灣，並公布許多表面看似有利、但實質卻在傷害台灣的措施。

陳建仁強調，面對中國的威脅與挑戰，台灣從來沒有退縮過，兩年多來，在蔡英文總統領導的執政團隊及全國人民的共同努力下，台灣經濟不但已經走出停滯困境，而且還不斷地穩健向上發展。

他說，我們也解決台灣社會多年以來的沉痾，包括推動年金制度改革、司法改革、以及建立永續的長照制度等。

陳建仁認為，更重要的是，我們一直致力維護台灣的自由民主與市場機制，透過修法及許多制度性的改革，持續深化與健全台灣的民主政治。「就如同美國副總統彭斯最近公開演說中所提到的，台灣對民主的擁抱，確確實實已經為所有華人展示了一條更好的道路」。

他相信，只要大陸當局願意和台灣一樣真心擁抱民主，給予中國人民百分之百的言論自由、宗教自由、民主普選，包括兩岸關係在內的很多問題自然迎刃而解。因此，他籲請海外僑胞和全體國人，一定要發揮民主燈塔的力量，讓民主台灣持續照亮全世界。

陳建仁也感謝訪團僑領過去多年來對中華民國台灣的支持，也請大家未來繼續堅定支持自由民主的台灣，合力打造台灣成為一個更光明璀璨，並且更民主、更自由、更法治、更人權的國家。

(工商 )