女主播年砸300萬養兒女 14歲女資優程度驚人

2018年10月17日 19:34 中時 洪秀瑛

金南珠劇中角色很有戲劇張力。（中天提供）

金南珠和池珍熙飾演夫妻。（中天提供）

池珍熙扮演律師。（中天提供）

韓國女星金南珠暌違6年接演愛情懸疑劇《謎霧》女主角，飾演韓國備受信賴的電視台當家主播高惠蘭，與池珍熙首次合演夫妻，劇中兩人關係一度降至冰點，隨著劇情推動，感情產生變化，也有令人臉紅心跳的激吻情節。戲內金南珠與同為演員的金承佑結婚，結縭13年感情依舊甜蜜，金南珠透露，她會接下高惠蘭一角是另一半推薦，「他說這就是妳一直等待的劇本」，不過自家老公沒有勇氣看她的激情戲，都是聽其他朋友描述。

對於《謎霧》大受歡迎，金南珠特別感謝老公金承佑，從接演到播出，老公扮演他的前輩、朋友、顧問的角色，在她疲累之時替她加油打氣，是生命中不可或缺的角色。金南珠也透露，和老公是「酒友」關係，平常會一起喝酒，天南地北的聊天，是最親近的家人，也是意義非凡的朋友。

夫妻倆不只是韓國演藝圈令人稱羨的銀色夫妻，14歲的女兒更是從小天賦異稟，學習能力測驗排名全國前1%，為了孩子們的教育，金南珠做足功課，閱讀教育相關書籍，年砸近300萬台幣讓兒女念一流的私立學校。不過她近來上節目談到，小孩現已進入叛逆期，還模仿女兒懶散的坐姿，無奈笑說當媽媽不容易，會努力了解子女的想法，並參加家長們聚會，和其他媽媽交流教育子女的心得。

池珍熙過去演出《大長今》男主角閔政浩爆紅，深情形象擄獲大批粉絲的心，被暱稱為「閔大人」，他在《謎霧》飾演家族三代都是大法官的國選律師（公設辯護人）姜太昱，在劇中賭上自己的名譽，為捲入殺人事件的高惠蘭辯護，劇裡也探討熟年夫妻關係。

結婚14年的池珍熙分享與老婆的相處之道，他認為夫妻倆會遇到開心、難過、艱苦，甚至無法預料的情況發生，只要夫妻同心，問題都能解決。池珍熙也非常保護老婆和兩個兒子的隱私，盡量不讓他們曝光，他表示事業與家庭不容易兼顧，他個人以家庭為重，盡量不把工作帶回家，他說：「在外面我做好演員的工作，回到家我是老公和父親。」

池珍熙首次與金南珠合演夫妻，他透露與金南珠老公金承佑有私交，曾與金南珠有幾面之緣，但直到合作演出《謎霧》才有較多的交談機會。池珍熙表示，「姜太昱」雖然想法有些自我，但對高惠蘭的愛非常真誠，這是他喜歡這個角色的地方。

中天娛樂台週一至五晚間八點播出《謎霧》。

(中時 )