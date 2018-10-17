江美琪驚爆：離婚協議書放在桌上了！

江美琪明年將開唱。(索尼提供)

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江美琪明年出道滿20年，將在1月12日舉辦個人首場大型售票演唱會，老公林振益擔任音樂總監，在工作過程中夫妻倆難免會有意見不合的時候，江美琪搞笑說：「我們已經吵到(離婚)協議書都拿出來了，一直放在桌上。」但她也表示自己在音樂方面常會有某種執著，還是得要聽聽別人的想法比較客觀，又打趣：「回家也不能都不說話，不然誰要幫小孩洗澡。」

江美琪兒子睦睦今年已經3歲，她透露兒子現在已經會跟她講道理，規定她東西不能亂放。她也說兒子現在很有表演慾，當她在練歌時，也會在一旁抓著麥克風跟著唱，因此只希望明年演唱會兒子可以乖乖坐在台下看，「他如果上台的話，我怕會搶走我的麥克風。」

目前江美琪正忙於年底將推出的新專輯和明年演唱會，再加上家裡近日來了新成員狗狗「黑糖」，夫妻倆都相當忙碌，她表示暫時應該沒有第二胎報到的機會。

江美琪今天在記者會上數度噴淚，向來感性的她說，之前看到萬芳在小巨蛋開唱，一出場就大哭的樣子非常能感同身受，但還是希望自己能夠hold住淚腺，她也預告屆時會請來神秘嘉賓，是在她20年歌唱生涯中相當重要的人物。

江美琪「我愛江美琪」演唱會明年1月12日於台北國際會議中心舉行，門票20日開賣，購票洽KKTIX及全台全家便利商店。

(中時 )

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