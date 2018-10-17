第二屆孝親獎頒獎典禮上海圓滿傳承 期待下次再聚

2018年10月17日 19:44 中時電子報 張怡文

第二屆旺旺孝視獎頒獎典禮17日晚上7點上海神旺酒店圓滿完成，從暖心歌手品冠帶著小朋友演唱揭開序幕，到主辦單方旺旺集團董事長蔡衍明的祝福和感謝外，並預告下屆的孝親主題為「孩子你知道我需要什麼嗎？」，讓孝親傳承不間斷；會場在頒獎的熱烈氣氛和得獎者精彩的演出中進行，當得獎人說出自己為孝親創作的背後故事，讓現場人聽到感動紅了眼眶。

為了突顯孝親傳承的意義，第一屆得獎人和家長，共四位應邀到典禮現發表感言，第二屆則有學生組和社會組金獎得主的現場精彩表演，本屆共有上萬件作品從全球各地來的參賽作品，經過激烈競爭下才得以獲得前十強或佳作的殊榮，頒獎典禮在溫馨感人的氣氛中進行，典禮最後留下大合影，主辦單位並邀請所有與會人共享溫馨晚宴。

孝親獎向全世界徴求孝親相關的詞曲創作，參賽和得獎人都來自世界各地，尤其以兩岸最多，17日晚上的孝親獎活動也是結合華人一起推動孝親，並以歌曲創作方式來感動更多的人，這天晚上，上海神旺飯店的頒獎典禮有笑有淚，更有滿滿的愛和祝福。孝親獎第二屆頒獎典禮雖圓滿落幕，但新的傳承才要開始，前十強得獎者除了獎金外，還將邀請製作MV，出版專輯，讓更多人能聽到孝親溫暖。

第三屆孝親獎的主題「孩子你知道我需要什麼嗎？」，就如同旺旺中時集團董事長蔡衍明所說，他相信大家都會認同，子女對父母孝順是反哺與責任，而父母要求子女孝順，很多因為傳統不願對子女提出需求，也可能怕讓晚輩麻煩，並勸身為長輩者要大膽且習慣地把自己需求向子女說出來，這就是第三屆主題的精神和意義。認同孝親也熱愛詞曲創作的人，可以著手準備挑戰下一屆孝親獎詞曲大賽。

(中時電子報)