「康熙」合體助陣陳漢典 小S當場數錢怒摔！

2018年10月17日 19:57 中時 蔡琛儀

陳漢典邀蔡康永和小S助陣演出MV。(有聲娛樂提供)

陳漢典出道12年轉戰歌壇，首支單曲〈先不要〉歌名源自於他過去在節目《康熙來了》的口頭禪，因此MV邀來「康熙」合體，讓蔡康永、小S齊入鏡，康熙兩人友情力挺，接到邀約馬上一口答應，甚至酬勞分文未取。

雖然康熙不拿酬勞，但陳漢典仍不忘包紅包給兩人，卻當場被退回，小S還把紅包裡的錢直接抽出來，當著陳漢典的面數紅包裡面的錢，故作生氣地笑說：｢才拿那麼一點，收什麼！拿回去，你拿回去！」以幽默的方式表達出她不收紅包無酬力挺之意，讓陳漢典感動地說：｢當下紅包被抽出來數真的太好笑了，又不是在參加婚禮！後來我們就直接用他們的名字捐給慈善單位，這是有憑有據的，沒有私下A下來喔，就是捐出去做公益！」

兩人為了配合陳漢典新歌走復古FUNK風格，也在造型上變裝，小S化身70 年代DISCO女王，穿著一席粉紅爆乳緊身運動套裝，再戴上金色假髮，現身攝影棚踩場，搶足主角陳漢典風頭。MV結尾讓康熙兩人如同以往節目一樣坐著批評在一旁唱跳新歌的陳漢典唱跳新歌，前後呼應歌曲概念，讓大家重溫《康熙》。

陳漢典這次在MV中砸百萬元打造，並大秀精湛舞技，邀請周杰倫的舞蹈總監排舞，花了半年的時間練成這支復古嘻哈舞，他表示：｢有人說台上一分鐘、台下十年功，我為了這支MV舞蹈可說從我出道以來花了12年去鑽研，因為FREE STYLE就是甚麼舞蹈風格都要會一點，才能跳出韻味。」

(中時 )