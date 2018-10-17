搶救國旅 升級版嘉義遊程出爐

2018年10月17日 20:13 中時 王思慧

為配合交通部觀光局推廣嘉義觀光，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會特別辦理「嘉義山海戀-就是要+1」徵選活動，透過在地觀點徵選推出最具在地特色的兩天一夜優質遊程路線六條，不只讓旅客能夠在兩天一夜的嘉義之旅親山近海，更希望將嘉義的觀光印象重新塑造。觀光局表示，除遊程內容升級外，購買遊程、嘉義住宿或交通商品達2千元以上，還有機會抽到澎湖來回機票與住宿，一人中獎二人同行。

旅行公會理事長蕭博仁表示，國旅市場低迷，因此聯合旅遊業者推廣觀光，先以嘉義為主，未來再視情況到別的縣市。會將旅行業者跟飯店業者做媒合，讓雙方能有合作的機會，希望能把北部縣市旅客帶到中南部觀光。

觀光局表示，嘉義不只有阿里山跟森林小火車，現在的嘉義在多方建設下，提供旅客更多不同的玩樂選擇，像是有許多網美最愛的打卡新景點，18號愛情絲路、中埔綠盈牧場、民雄星巴克、東石漁人碼頭、故宮南院光雕秀等，在景點中也有許多特別的藝術造景及富有異國風情的建築，也有很多有趣的DIY體驗，像是愛木村觀光工廠以及老楊方程式觀光工廠等。

這次徵選出的遊程也特別網羅這些特色景點及特別體驗，所以這次的活動主題定為「嘉義山海戀-就是要+1」，除了代表將遊程全面+1再升級，有更多元的景點，更豐富的遊程，更全面的體驗，並取嘉義的諧音，希望大家都能一起+1揪團到嘉義。

「嘉義山海戀-就是要+1」除提供大家六條優質遊程以外，更提供「嘉」碼大好康，民眾只要在11月20日以前，購買合法旅行社所販售嘉義旅遊行程，或向合法旅行社代訂嘉義住宿或交通等旅遊商品，消費金額達新台幣2千元以上，將購買證明拍照後以郵件寄至lovechiayilove@gmail.com，即有機會獲得嘉義至澎湖來回機票及澎湖飯店一晚住宿券，一人中獎兩人同遊，共抽三名。詳細遊程內容及抽獎活動資訊，請洽活動網頁：https://www.accupass.com/go/chiayitrip。

(中時 )