資深男星把妹有一套 靠賽鴿幫兒追到混血女神

2018年10月17日 20:30 中時 洪秀瑛

范瑞君飾演媽媽。（公視提供）

吳朋奉（右）和李博翔飾演父子。（公視提供）

吳朋奉飾演養鴿人家。（公視提供）

李博翔（左）和林酉芯。（公視提供）

公視人生劇展《賽鴿賽歌》找來影帝吳朋奉與小鮮肉李博翔同台飆戲，詮釋父子間複雜又深刻動人情感，李博翔在歌唱比賽的舞台上向父親深情告白「我知道在你心中，我是那隻最重要的鴿子」。

演過各式各樣角色的吳朋奉，這次飾演養鴿人家，需要長期花費大量心力，只為成功培育優秀賽鴿選手，導致與讀大學的兒子關係疏離。片中父子倆難得在鴿舍共度暑假，吳朋奉卻是不斷拿鴿子的鈣片、優碘給李博翔使用，更霸氣說「你要住我這，就要跟鴿子一樣聽我的話」，要求他每天都要跟鴿子一起做運動，吃早餐前要先去慢跑，跑到鴿子回來後才能休息，讓李博翔忍不住大喊「完全把我當鴿子在養」。

面對片中的混血女神林酉芯，因為父親養鴿職業讓李博翔意外能有女神近距離接觸的機會。之後兩人不顧危險隻身去找擄鴿集團，雖然差點受困於深山中，但也因為這場意外讓兩人感情迅速升溫。吳朋奉看出兒子的心意，也在一旁大力鼓吹要他像公鴿一樣主動獻殷勤，唱情歌給對方聽，更特地製造兩人相處機會，甚至還傳授一招老派把妹技巧「飛鴿傳情書」來幫兒子追女朋友；面對兒子種種的改變也讓吳朋奉忍不住揶揄「愛情的力量能讓小卒變英雄」。

《賽鴿賽歌》在拍攝場景的選擇與賽鴿的拍攝上都有著相當大的挑戰性，導演謝志文提到，因為鴿舍裡住的都是真正的賽鴿選手，鴿子本身相當敏感且容易受驚嚇，一旦影響到牠們的比賽表現就是一大筆金額的損失，「這可不是鴿舍主人與我們劇組說能擔就擔得了的」。雖然如此，這群嬌貴的「小演員們」的演出表現仍讓劇組驚艷，導演說原先還擔憂鴿子不願意高飛只會在地上跳躍，沒想到一開籠便展翅飛離，效果相當好。

《賽鴿賽歌》劇情描述維慶(李博翔飾)進軍電視台選秀節目，卻被講評歌聲缺乏感情；父親忠明(吳朋奉飾)長期在宜蘭養鴿，維慶一直不諒解少回家的忠明，認為父親愛鴿子勝過自己，父子關係長年陷入緊張狀況。薇薇(林酉芯飾)為了完成「賽鴿」的田調報告，希望能在暑假時在維慶父親的鴿舍住幾天，於是就在宜蘭鴿舍展開一個浪漫、溫馨又奇妙的暑假…。

片名藉由「賽鴿」與「賽歌」這兩個乍聽同音、實際上卻相差甚遠的詞，貫穿整個故事，講述父子之間的認知差異與矛盾衝突。由吳朋奉、李博翔、林酉芯、陳柏宇、范瑞君、黃長福主演，導演謝志文，將在本周日(10/21)晚間10點於公視播出。

(中時 )