嘉義市國民運動中心公益時段夯

2018年10月17日 20:43 中時 廖素慧

嘉義市國民運動中心游泳池空氣流通不佳，營運業者盼增建大型抽風機。（廖素慧攝）

嘉義市國民運動中心開館營運半年，因應高齡人口需求，推出公益卡鼓勵65歲以上銀髮族進場，目前申辦公益卡有1520人次，公益時段期間全館運動設施免費使用，開館至9月底已嘉惠2萬5052人次，平均每月4175人次。

國民運動中心今年4月起試營運1周後正式開館，被民眾抱怨沒有冷氣、悶熱、游泳池通風不佳等問題，有民眾認為游池空間氯氣味道偏濃，運動中心管理單位說，游泳池通風亟需改善，希望市府增設大型抽風機以促進空氣循環

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市長涂醒哲17日表示，運動就是為了流汗以促進新陳代謝，卻被抱怨沒有冷氣吹，市府從如流，編列預算增加配備冷氣，運動中心採統包發包施工、滾動式改善設備，隨時發現問題隨時修改，半年來證明運動中心使用率佳，受市民肯定。

營運單位表示，今年4月1日開館營運半年多來，提供65歲以上市民每日免費公益時段，公益時段期間全館運動設施免費使用，至9月底已有2萬5052人次使用，平均每月4175人次，游泳池2萬0,267人次，體適能中心4132人次，綜合球場34人次，羽球場132人次，桌球室106人次撞球室21人次。

此外，配合兒童節、母親節、七夕情人節等節日也有優惠促銷活動，10月舉辦運動講座活動，歡迎樂齡族參加一起來運動。

(中時 )