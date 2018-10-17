貴婦名媛力挺！福岡第一鬆餅店 首家海外店微風信義開幕

2018年10月17日 21:37 中時 吳奕萱

蔡依珊也出席支持開幕活動。（品牌提供）

季節水果鬆餅，320元。（品牌提供）

貴婦下午茶去處又一家，福岡人氣鬆餅Café del SOL首家海外旗艦店正式開幕，透過雅筌餐飲公司負責人林莞雁（Yen）力邀，數度飛往福岡親自洽談，終於在台灣設立海外門市，落腳台北微風信義百貨2樓。名媛蔡依珊、時尚媽咪吳速玲、夏黃廉盈、作家劉軒賢伉儷都現身站台力挺。

Café del SOL首度跨足海外，並一口氣在北、高兩地插旗，即日起於高雄漢神百貨、台北微風信義同日開幕。這家店在日本本就是時尚名人、藝人的愛店，如：Super Junior成員厲旭造訪後，就掀起一陣韓國遊客的打卡熱潮。

Café del SOL為福岡餐飲集團SOL FAMILIA旗下品牌之一，創辦人仁禮大介，於2011年創立Café del SOL時，希望能在店內提供讓人容易產生幸福感、具有療癒人心作用的甜點，以雞蛋、牛奶、麵粉所組合成的鬆餅，簡單的美味卻有無窮魅力，歷經半年的研發，調配出最具空氣感的蓬鬆鬆餅。

Café del SOL對於展店向來謹慎，目前也僅有福岡的兩家直營門市，以及一家位於小倉的加盟店，雖曾有不少台灣餐飲品牌洽談合作，卻過去始終未引得品牌創辦人點頭。

(中時 )