台中亞緻飯店推秋季主題套餐搶客

異料理「秋花艷賞」主題套餐還有大氣豪邁的「時令海鮮盤」。（圖／台中亞緻）

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「秋花艷賞」主題套餐一系列主菜，包含雙人共享的燒烤美國特級肋眼牛排、嫩煎挪威鮭魚等。（圖／台中亞緻）

台中亞緻大飯店28F異料理全新登場！10月起，異料理餐檯全新規劃「異品市集」，按季節時令提供新鮮蔬菜，以低卡、低鹽、高纖、好味道為訴求。10月新推出「秋花艷賞」主題套餐，主廚揉合巧思與精湛廚藝，創作出季節限定套餐，特別配合「2018台中世界花卉博覽會」11月即將登場，以多種食用花入菜，主題套餐每人830元+10％起。

不僅如此，台中亞緻飯店為歡慶異料理全新登場，凡於10/18、10/19兩天晚間7:30於「台中爵士音樂節」之台中亞緻外賣攤位，即可獲得限時、限量波斯頓龍蝦兌換券1張。

台中亞緻大飯店副總經理簡基麟表示，異料理本次餐點調整經過1年以上的規劃籌備，亞緻在觀察分析消費者需求及喜好後，希望能藉此提供消費者更多優質的餐飲選擇。

異料理「秋花艷賞」主題套餐嚴選多種當季新鮮食材，主廚以獨門手法在餐點上大展身手。一系列主菜包含雙人共享的「燒烤美國特級肋眼牛排」、經典菜餚「鐵扒美國紐約客牛排」、「美國翼板牛排5oz、紅酒小鮑魚」等；「秋花艷賞」主題套餐含精選湯品「西西里番茄海鮮濃湯」或「鮮蔬牛肉清湯」二選一，還有大氣豪邁的「時令海鮮盤」，整桶新鮮可口的蝦蟹貝類傾盆倒下，讓愛吃海鮮的饕客讚不絕口。

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