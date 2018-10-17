蔡力允拍《紅樓夢》激烈「抓小三」 遭男星撞斷門牙噴血

2018年10月17日 20:59 中時 徐桐炘

國片《紅樓夢》今（17日）舉行電影首映會，由片中「男釵」與眾演員一起出席首映，被問到拍攝過程中有沒有什麼印象深刻的事情，蔡力允說：「印象最深刻的應該是有一場跟彥廷抓小三的戲，結果彥廷入戲太深，奮力的推門，直接把我的門牙都撞斷了，當場血流如注。現在只要去牙醫診所都會想到這一幕。」

主演陳彥名被問到演該片最難忘的地方，他害羞表示：第一次排戲就被導演要求與呂金象狂吻，雖然演出同志電影已有心理準備，但生理上不知怎麼反應，讓全場嘩然，他只好急忙表示：「是口腔清潔的部分啦！怕剛剛晚餐的味道還沒散掉，這樣很害羞。」

該片選在台北同志大遊行前夕上映，讓人想到關注許久的婚姻平權議題，當演員被問到是否支持，紛紛收起玩笑的心情，並表示支持，而同時演出兩部同志題材電影的蔡力允認為：「每個人都有結婚的權利，不管結婚對象是什麼性別。愛不應該去設限，我支持婚姻平權。」

演員紛表示，在宣傳的過程中最常被問角色是「1號」還是「0號」，唐綸說：「其實當時導演的設定，並沒有幫大家定位，就像電影中的台詞一樣，『在台北大家都是問號！』」陳彥名則說：「我知道電影中有很多敏感的議題跟養眼的畫面，但還是希望大家不要只關注肉體，其實紙醉金迷的電影情節背後還希望我們去思考。」該片將於19日全台上映。

(中時 )