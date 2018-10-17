山西大同、遼寧盤錦再傳非洲豬瘟　半月約10起疫情

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旺報
賴志昶

大陸農村農業部17日指出，遼寧省盤錦市與山西省大同市傳出非洲豬瘟疫情。據「中新社」報導，大陸近半月來已查出約10起非洲豬瘟疫情，主要集中在遼寧省。

中國動物疫病預防控制中心分別於16日20時與17日12時通報，經中國動物衛生與流行病學中心確診遼寧省盤錦市大窪區西安鎮與山西省大同市左雲縣一養殖戶傳出非洲豬瘟疫情。

農村農業部表示，遼寧盤錦養殖戶共存161隻豬，另有43隻發病，43隻死亡；山西大同養殖戶共存15隻豬，另有7頭發病，4頭死亡。

當地政府也已按照要求，啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有豬隻與豬肉產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

農業農村部強調，在疫情發生後，立即派出督導組赴遼寧與山西，目前上述疫情已得到有效處置。

根據農業農村部官網消息，農業農村部副部長於康震16日赴遼寧省錦州市北鎮市，指導非洲豬瘟疫情處置，並召開東北三省非洲豬瘟防控工作現場會議。

於康震強調，要充分認識當前複雜嚴峻的疫情形勢，把規模化養豬場和種豬場「兩場」的疫病防控工作擺在更加突出的位置，統籌疫病防控和產業發展，採取用力措施，切實保護好生豬產業和市場供給的基礎。

(旺報 )

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