最老城市不是高雄！這地方每個小孩配2個老人

台灣高齡化程度加深 嘉義縣為最老城市（圖／達志影像）

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中時電子報

高雄市長參選人韓國瑜說高雄又老又窮，引發廣大網友共鳴，但主計總處有數據證明，最老的城市不是高雄市，而是嘉義縣，台灣最老城市前三名排序為：嘉義縣、南投縣、雲林縣，至於高雄市，老化指數排名13，台北市的老化程度還高於高雄市，排名第12。

所謂的老化指數就是每100個幼年人口相對於老年人口數，最老城市為嘉義縣，老化指數達198.5，亦即每100個14歲以下幼年人口相對有198.5個65歲以上老人，在嘉義縣，每個小孩搭配2個老人。

嘉義縣不僅是最老城市，而且老化程度狠甩第2名南投縣，南投縣的老化指數155.8，與嘉義縣有很大的落差，其實除了嘉義縣的老化指數是旱地拔蔥之外，從第2名到第22名，老化指數呈現平順下滑。最年輕的城市為新竹市，老化指數68.3，其次為桃園市74.2、新竹縣74.6。

另外，根據內政部的人口統計，台灣今年3月踏入「高齡社會」，老年人口占總人口數14.1％，統計至今年9月，老年人口繼續成長，65歲以上老人已有338.2萬人，占總人口數推進至14.3％。

隨著高齡化程度加深，性別比更加失衡，因為女性平均壽命比男性高很多，內政部發布最新平均餘命統計，106年女性平均壽命83.7歲，男性77.3歲，女性比男性多活6.4年，因此65歲以上性別比降至84.6，亦即每100個女性人口僅相對84.6個男性人口，65歲以上人口性別比從102年底的88，逐年降低至84.6。

(中時電子報)

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