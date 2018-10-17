福斯傳媒買下于正新戲《皓鑭傳》海外版權

2018年10月17日 21:11 旺報 廖慧娟

福斯傳媒集團亞洲區（FOX Networks Group Asia）今天（17日）在法國坎城秋季電視節（MIPCOM）宣布與大陸的東陽歡娛影視文化有限公司（下稱：歡娛影視）簽訂合作協議，取得由《延禧攻略》製片兼編劇于正編劇、監製的古裝劇《皓鑭傳》大陸以外的全球獨家版權，以及大陸人氣籃球競技真人秀《這！就是灌籃》大陸以外全球重拍版權，將製作台灣版《這！就是灌籃》，未來透過旗下「衛視中文台」及OTT平台「FOX+」播放。

籃球實境真人秀《這！就是灌籃》由NBA籃網球星林書豪及亞洲天王周杰倫、大陸男星李易峰及大陸遼寧衡業飛豹隊主將郭艾倫率數十位年輕熱血的籃球新秀進行激烈團隊及個人籃球對戰，爭取最後勝利。8月在優酷首播後，首集創4天5000萬點。

福斯傳媒集團華語節目及原創製作高級副總裁嚴嘉念表示：「華語節目贏得亞洲各地、甚至全球觀眾關注及好評，這是一個關鍵時刻拓展華語節目發展潛力！我們很高興能夠為亞洲優秀的人才提供一個創意平台，希望把《這！就是灌籃》推向海外市場發展，吸納更廣泛的觀眾群，並且繼續為本地以及全球觀眾提供優質原創節目。」

于正的古裝劇《皓鑭傳》 由《延禧攻略》的班底主，包括「魏瓔珞」吳謹言、「乾隆皇帝」聶遠、「高貴妃」譚卓，以及寧靜，王志飛主演，故事背景拉回戰國時期，預定2019年首播。

(旺報 )