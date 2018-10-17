舊糖廠宿舍改造文化園區 帶動善化觀光發展

台糖善化糖廠前年將閒置糖廠宿舍區出租給企業，歷經2年整修、規畫，結合中式庭園造景和火車頭打造善糖文化園區，17日下午試營運就吸引百餘名遊客到場參觀。（李其樺攝）

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台糖善糖文化園區還展示1948年出廠的台糖蒸汽火車，為園區亮點之一。（李其樺攝）
原本閒置的日式宿舍經業者巧思，改造為日式宿舍改造為烘培坊、咖啡屋，還有藝文展示空間。（李其樺攝）
善糖文化園區後方還可看到台糖煙囪，加上仿中式庭園造景，首日試營運吸引不少民眾參觀。（李其樺攝）

台糖善化糖廠前年將閒置糖廠宿舍區出租給企業，歷經2年整修、規畫，結合中式庭園造景和火車頭打造善糖文化園區，17日下午試營運就吸引百餘名遊客到場參觀，未來將結合公所、社區和學校舉辦藝文活動，帶動善化區觀光發展。

台糖善化糖廠指出，善化糖廠過去稱為灣裡街糖廠，興建於日據時期，糖廠和員工宿舍屋齡不僅超過百年歷史，其中員工宿舍全為木造建築，屋頂覆蓋瓦片，充滿濃厚日式風情。不過隨著時代變遷，除了善化糖廠至今持續運作，員工宿舍區在1999年便閒置未使用。

為了活化閒置空間，台糖斥資500萬元整修善化糖廠宿舍，並展開對外招標，最後由深緣及水公司得標，並於前年8月和出租4棟14戶的糖廠宿舍給業者，規畫做為文創產業使用。

業者共耗資3千萬打造善糖文化園區，原本要在今年8月開幕，不過因為823豪雨影響，加上業者追求完美，開幕期程數度往後延宕，終於在17日展開試營運，除保留原有的日式宿舍，園區還展示1948年出廠的台糖蒸汽火車，園區後方還可看到台糖煙囪，加上仿中式庭園造景，首日試營運吸引不少民眾參觀。

善化區長方澤心表示，業者將部分日式宿舍改造為烘培坊、咖啡屋，還有藝文展示空間，18日將正式開幕，免費讓民眾入園參觀；明年春節除了增加火鍋餐飲，還有沈光文紀念園區屆時將一併開放。未來對善化觀光與地方繁榮有正面助益。

(中時 )

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