義《Trendbook 2020＋》公布珠寶流行趨勢 林曉同作品入選

2018年10月17日 21:56 旺報 廖慧娟

林曉同珠寶被《Trendbook 2020＋》收錄的青鳥碧璽耳環。（林曉同設計師珠寶提供）

林曉同珠寶藝術家在《Trendbook 2020＋》出現的青鳥胸針。（林曉同設計師珠寶提供）

讓主持人Janet在美國奧斯卡頒獎典禮紅毯大放異采的林曉同珠寶，再傳捷報，以2件「青鳥」設計作品榮登全球珠寶流行趨勢權威研究機構Trendvision最新出版的《Trendbook 2020+》，成為華人設計師在國際舞台的新典範。

珠寶藝術家林曉同自2010年起推出的「幸褔青鳥」系列作品，以當代極簡線條的設計語彙，將全球在地人文情感的敏銳嗅覺，以及與對數位時代的觀察體會，幻化的無限精采創意，在甫出版的《Trendbook 2020+》中，分別於「當代總體趨勢」與「未來設計預測」兩個章節各有一項作品入選，向全珠寶設計圈展現國際華人設計師承先啟後的領導地位。

《Trendbook 2020+》不僅針對奢侈品市場消費演變，也反映購買習慣影響社會發展的新面向，書中指出2020年消費者心理，與上個世紀20年代有許多相似之處：在數位化的今日，國界與文化間隔閡已逐漸消彌並相互融合，但消費者仍然希冀通過具有情感、價值認同的珠寶作品，作為其內心連結品味的歸屬感。

這項論點，與林曉同藝術家2010年起發展「隨玉而安」的立意：「以創新的3D立體設計手法，融入華人情感依歸的玉石作品，連結當代消費者情感，找尋珠寶陪伴意義的依歸」，有著驚人的共鳴。

(旺報 )