男星拍片取材自與愛妻性生活 澄清「創作力旺盛」並非不舉

床第入戲爆話題《從前的我們》導演「創作力」旺盛。（海鵬提供）

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將《小王子》作者愛情靈感入戲的法國片《從前的我們》（Mr. & Mrs. Adelman），不僅影射其所向披靡的文采及風流韻事，伴侶間的恩怨情愛更攤開來說，風風雨雨教人嘆為觀止。該片由鬼才男星尼可拉斯貝多（Nicolas Bedos）與其主播愛妻朵莉亞緹莉兒（Doria Tillier）聯手編演，由於將夫妻間的床第逸事、描繪得淋漓盡致，讓人十分好奇其真實性。

貝多坦言不少讓人意猶未竟的愛愛橋段，其實取材自他們夫妻美滿多姿的性生活。但由於該片將藝術家源源不斷的創作力與精彩的性生活緊密連結，他也急著澄清自己並沒「不舉」，他的「創作力」依然非常旺盛。

由於《從前的我們》將夫妻床第韻事及心態轉折描述得鞭辟入裡，使該片今年在法國首映時，話題全繞在貝多的「創作力」上，尤其片中貝多經常自誇床技了得「我每次都讓她很舒服」，卻未料其妻跟人爆料他的床技其實糟糕透頂，還大吐苦水「我都在配合演出」，不僅超大反差笑爆觀眾，連媒體都入戲得信以為真。

《從前的我們》不僅精準切中婚姻甜痛處，也將夫妻面對成功帶來的眩暈、激情退卻後的厭倦，以及難以捨棄的相濡以沫，都拍得深刻見骨。該片也重現了法國文壇近半世紀最輝煌時刻，舉凡世界大文豪莎岡、卡夫卡、普魯斯特等大名紛紛入列，助電影連獲全美13個影展邀約。該片19日在台上映。

(中時 )

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